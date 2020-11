Centro de Equoterapia que atende pessoas com deficiência em Barueri completa dois anos

O Centro Municipal de Equoterapia de Barueri, localizado em Alphaville, completou dois anos recentemente. Considerada por especialistas como um dos métodos terapêuticos mais eficazes para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência, a equoterapia está entre os serviços oferecidos pela Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Barueri.

Localizado em uma área com cerca de oito mil metros quadrados e área construída com mais de dois mil metros quadrados, o Centro abriga toda a estrutura necessária para a prática de equoterapia e oferece atendimento para 237 famílias atualmente.

“Meu filho está gostando muito. Ele melhorou muito no processo de socialização, antes era resistente a mudanças repentinas, e hoje sabe que quinta-feira é dia de equoterapia, fica na expectativa e sabe que é uma coisa boa”, afirma Elaine Andréia da Silva, mãe de Nicolas, de 6 anos e que tem o Transtorno do Espectro do Autismo.

A equoterapeuta Eliane Baatsch explica que, com apenas sete sessões de equoetarapia, Nicolas já apresentou melhora na interação, socialização e na organização. “O tratamento do Nicolas foi traçado de acordo avaliação e direcionamento terapêutico. Os resultados contribuem também com a diminuição da ansiedade, melhora de postura, equilíbrio, coordenação motora e estimulação sensorial”.

Os atendimentos da equoterapia foram retomados respeitando todos os protocolos de segurança sanitária contra a covid-19. Mais informações podem ser obtidas via e-mail sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br.

