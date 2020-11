Em protesto em Osasco, manifestantes pregam boicote ao Carrefour por racismo

Em protesto realizado em frente ao Carrefour de Osasco na tarde desta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, um grupo de manifestantes acusou a rede de hipermercados de racismo e pregou boicote dos consumidores à empresa.

A manifestação aconteceu um dia após o assassinato de um homem negro por seguranças do Carrefour em Porto Alegre. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por profissionais a serviço da empresa nesta quinta (19). Protestos contra o racismo foram organizados via redes sociais em diversas cidades do país, com a hashtag #JustiçaPorBeto.

“Eles [do Carrefour] vão doar R$ 1, R$ 100 mil, R$ 1 milhão para a família. E vão continuar matando preto e periférico? O dinheiro dos senhores e das senhores serve para eles empregarem empresas que agridem todo dia jovens periféricos, homens e mulheres negras. Não vamos tolerar, nós iremos fazer um boicote muito grande a essa empresa. Nosso dinheiro essa empresa não vai ver mais”, declarou o vereador eleito e ativista Emerson Osasco (Rede) no protesto em frente ao Carrefour de Osasco, que ficou fechado durante o ato.

Não é a primeira vez que a rede de hipermercados é foco de acusações de racismo. Em 2009, o técnico em eletrônica Januário Santana foi vítima de racismo e espancado e humilhado por seguranças do Carrefour de Osasco.

Os vigilantes da loja o acusaram de ter roubado o próprio carro, uma Ecosport, por não acreditarem que o veículo pertencia a ele.