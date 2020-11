Supercine de hoje, sábado (21/11) exibe Selma – Uma Luta Pela Igualdade na Globo

O Supercine de hoje, sábado vai exibir o filme Selma – Uma Luta Pela Igualdade na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 0h55 deste sábado (21/11) para domingo, logo após o programa “Altas Horas”.

Supercine de hoje, sábado (21/11) – Selma – Uma Luta Pela Igualdade

Sinopse: Cinebiografia do pastor protestante e ativista social Martin Luther King. Jr, que acompanha as históricas marchas realizadas por ele e manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Selma

Elenco: Common, Carmen Ejogo, Cuba Gooding Jr, David Oyelowo, Lorraine Toussaint, Tom Wikinson

Dubladores: Dr. Martin Luther King, Jr.: Luiz Laffey/ Coretta Scott King: Raquel Marinho/ Andrew Young: Wellington Lima/ John Lewis: Yuri Chesman/ Presidente Lyndon B. Johnson: Walter Cruz

Direção: Ava Duvernay

Nacionalidade: Americana, inglesa

Gênero: Drama

…