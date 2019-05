Com 2º Hospital Veterinário Público, “Osasco se torna referência em bem-estar animal”, diz Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, inaugurou no sábado (11), o segundo Hospital Veterinário Público da cidade. A unidade funciona na zona Norte, no antigo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), na Avenida Lourenço Belolli.

Para abrigar o hospital veterinário, o prédio do antigo CCZ foi adaptado e agora conta com seis salas de atendimento de clínica geral, três centros cirúrgicos (tecidos moles, ortopédico e geral), raio-x, exames de imagem e de laboratório clínico, além de auditório para cursos e palestras. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas, a partir das 7h30, de acordo com o horário de chegada.

“O que vai acontecer aqui não é só mais uma inauguração. A gente está trazendo para Osasco o maior hospital veterinário gratuito do Brasil”, destacou Rogério Lins.

“Além da quantidade de profissionais e especialidades que são imensas, aqui temos três centros cirúrgicos, que vão cuidar de cirurgias ortopédicas, cardíacas, geral, tecido mole, oftalmologia entre outros procedimentos, fora os exames laboratoriais e de imagem, como raio-x e ultrassom. Tudo isso gratuitamente para atender e cuidar dos animaizinhos da nossa cidade. Esses investimentos farão Osasco tornar-se referência em bem-estar animal”, completou o prefeito. “Vocês podem ter certeza que pessoas de todo o Brasil virão conhecer o nosso projeto. É excelente que Osasco seja referência em mais uma área”.



O hospital é administrado pela Associação de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), mesma associação que está à frente do “Manchinha” (primeiro hospital veterinário público de Osasco), que funciona no Pet Parque, no Jardim Wilson, e já realizou mais de dois mil atendimentos desde a inauguração, em fevereiro.