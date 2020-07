Hospital Veterinário Público de Osasco já fez mais de 60 mil atendimentos em um ano

Nesta terça-feira (28), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou o Hospital Veterinário Público da zona Norte. A unidade atende casos de alta complexidade, com clínica geral, centros cirúrgicos, raio-X, exames de imagem e de laboratório clínico.

Desde sua inauguração, em maio de 2019, foram realizados mais de 60 mil procedimentos. O atendimento aos pets ocorre a partir da liberação de senha, que começa a ser distribuída às 7h30, ou por encaminhamento do Hospital Veterinário Unidade Manchinha.

Na visita à unidade, o chefe do Executivo conversou com os munícipes e vistoriou o andamento dos atendimentos realizados no período da manhã. “O Hospital Veterinário era um sonho e hoje é realidade. Nós estamos trabalhando para ampliar esse serviço, de forma que ele funcione 24 horas por dia, durante os sete dias da semana”, disse Lins.

O Hospital Veterinário Público de Osasco (unidade zona Norte) está situado na avenida Lourenço Belloli, 1480, no Parque Industrial Mazzei. Para o atendimento, o proprietário do animal deve apresentar um documento com foto e comprovante de endereço. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 2829-6220.