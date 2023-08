Hotel em Osasco lidera rankings de satisfação

Uma pesquisa realizada pelo Booking.com mostrou que Wi-Fi, ar-condicionado, check-in 24 horas e serviço de quarto estão entre os itens e serviços mais importantes na hora de escolher um hotel.

publicidade

O levantamento realizado com mais de 40 mil pessoas, de 33 países, revelou ainda que 40% consideram que, além do preço e da localização, as opiniões de hóspedes que já se hospedaram no local são importantes na hora de tomar a decisão sobre onde ficar.

Já os métodos de pagamentos são importantes para 26% decidirem sobre sua estadia, enquanto facilidades de acomodação (como piscina, academia e serviço de quarto) e fotos do quarto respondem por 25%.

publicidade

Com a melhor nota de Osasco entre os hotéis listados no site Booking.com (Fantástico – 9.3) e figurando entre os melhores hotéis no portal TripAdvisor, o recém-inaugurado URBAN by UNU está situado na cidade que tem o segundo maior PIB de São Paulo, e oferece toda comodidade e conforto.

O URBAN by UNU conta com 120 apartamentos amplos e confortáveis, todos com varanda, kit de amenidades, internet wi-fi, TV a cabo, Smart TV, cofre, minibar, academia, estacionamento, serviço de lavanderia, delicioso café da manhã e Room Service 24 horas.

publicidade

Localização privilegiada

O hotel está localizado na Avenida Santo Antônio, 1453, próximo aos maiores shoppings, de diversos pontos comerciais e de destaque. É o caso da Catedral Santo Antônio; do Borboletário de Osasco, que fica no interior do Parque Ecológico Ana Luiza Moura Freitas e reúne mais de 10 espécies de borboletas; e o Parque Chico Mendes, que atrai visitantes com seus 114.000 m² e bioma de Mata Atlântica.

Por ser um dos principais polos econômicos de São Paulo, Osasco ainda é sede de uma série de empresas de tecnologia e logística. A cidade, portanto, tem demanda por este tipo de empreendimento, o que também justificou a escolha da rede na abertura do URBAN by UNU.

publicidade

Hotel Urban by UNU Osasco

Endereço: Avenida Santo Antônio, 1453 – Osasco

Informações e reservas: (11) 3090-9434