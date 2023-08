Inscrições abertas em Cotia para curso gratuito de corte e costura

O Fundo Social de Cotia está com inscrições abertas para o curso gratuito de corte e costura. Há vagas para formação de turma iniciante e intermediária.

Os interessados em se inscrever devem procurar o Fundo Social de Cotia (avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar – Parque Dom Henrique), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 11 de agosto. É necessário comparecer com RG, CPF, comprovante de residência de Cotia e Número de Inscrição Social (NIS) atualizado.

As vagas são limitadas e as aulas estão programadas para começarem em 14 de agosto, no Centro de Capacitação Profissionalizante (Cecap), que fica na rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat.

Mais informações podem ser obtidas no CRAS e CREAS via WhatsApp (11) 96300-7500.