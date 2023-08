Atenção, motorista: obras no Centro de Barueri e na Castello geram desvios no trânsito

Os motoristas que trafegam em Barueri devem ficar atentos às interferências em alguns pontos devido à execução de obras viárias. Nos arredores de Alphaville, da Vila Boa Vista e do Centro, a CCR ViaOeste realiza interdições para obras de ampliação das marginais da rodovia Castello Branco.

Na região central, a Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana) auxilia no comando de desvios que acontecem em razão das obras de reforço da galeria do Rio Barueri-Mirim que a Prefeitura de Barueri executa ao lado do bolsão de estacionamento próximo ao Boulevard.

As intervenções realizadas para ampliação das marginais da Castello Branco deverão ocorrer até dezembro deste ano, segundo a administração municipal. Já no Centro de Barueri, não há prazo definido para que o trânsito volte a operar normalmente. “Isso porque o projeto de reforço da galeria do Rio Barueri-Mirim poderá sofrer variação na execução da obra”, explica a Prefeitura.

Novos retornos

Para quem acessa a região central, descendo pela avenida Presidente Tancredo Neves, sentido Pronto-Socorro Central (antigo Sameb), a Prefeitura de Barueri está implantando dois novos retornos provisórios. O primeiro servirá de acesso ao Viaduto dos Trabalhadores, direção Jardim Paulista e Jardim Silveira; e o segundo atenderá o condutor com destino à Aldeia de Barueri, Alphaville e Engenho Novo.

Com as obras de reforço da galeria do Rio Barueri-Mirim, o trânsito para o condutor com destino a Alphaville, passando pela avenida 26 de Março, foi desviado para a rua Professor João da Mata e Luz – transformando-a em via de mão única.

Outras intervenções em Barueri

Na altura da saída do km 26 ocorre desde o dia 5 de junho o fechamento da rua Presidente Artur da Costa e Silva, passando em frente à Praça das Artes, sentido Jardim dos Camargos e Alphaville.

Em Alphaville, começou no dia 19 de junho a interdição no acostamento da rodovia Castello Branco (sentido Capital), altura do km 23, e da faixa da esquerda da avenida Fernando Cerqueira César Coimbra. O bloqueio é entre a estrada da Aldeinha, avenida Berna e avenida Piracema, em Alphaville.

Desde o dia 4 de julho, a CCR ViaOeste interditou o acesso da rua da Prata à avenida Guilherme Perereca Guglielmo para implantação da nova ponte Guilherme de Almeida da rodovia Castello Branco (pista leste – sentido Capital). “Por isso, os condutores com destino ao Centro já utilizam o desvio na avenida Arnaldo Bittencourt. Para voltar à rua da Prata, sentido Boa Vista e Alphaville, os motoristas têm como alternativa a rotatória da Fatec e seguir pelo novo trecho de duplicação e alargamento da Saburo Sumiya”, diz a administração municipal.

Para as obras de ampliação das marginais, a CCR vai alterar ainda o acesso à rodovia Castello Branco para quem trafega pela avenida Anápolis – via que passará a ter apenas trânsito local. Com isso, o motorista que estiver subindo a avenida Presidente Tancredo Neves utilizará o acesso desativado, antes do túnel sob a rodovia Castello Branco.

Outra intervenção da CCR Viaoeste será na saída da Ponte Antônio Macedo Arantes. Para quem volta de Alphaville, a concessionária está abrindo um novo acesso, com cruzamento semafórico, à rua da Prata (sentido Hospital Municipal Dr. Francisco Moran).