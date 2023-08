Festival de Costela e Chopp com entrada gratuita é atração em Cotia no fim de semana

Festival de Costela e Chopp com entrada gratuita é atração em Cotia...

A cidade de Cotia recebe o Festival da Costela e Chopp com diversas opções gastronômicas e atrações musicais, no Parque Teresa Maia, Granja Viana. O evento terá entrada gratuita com início na sexta-feira (4) e vai até domingo (6).

Chefs renomados vão preparar costela de chão, costela no bafo, costela cozida, lanche de costela, costela defumada, costelinha suína, coxinha de costela, pão com pernil, pastel de costela e mais delícias.

Também haverá chopp artesanal, diversos rótulos de cervejas, drinks, espeto, burguer na parrila, baião de dois, feijão tropeiro, torresmo, arroz carreteiro, pamonha de costela, milho, crepe de costela e doces diversos.

“Teremos muitas variedades gastronômicas de costela, além de doces, inúmeros rótulos de cervejas artesanais, o maravilhoso chopp e, claro, as atrações musicais escolhidas especialmente para o nosso público”, disse.

O Festival de Costela e Chopp em Cotia será solidário. Haverá ponto de arrecadação para quem puder colaborar (não é obrigatório) com 1 kg de alimento não perecível que será destinado para instituições assistenciais na cidade.

Também haverá atrações musicais, entre elas, covers de Skank, MTV 2000 e CPM 22.

SERVIÇO

FESTIVAL DA COSTELA E CHOPP EM COTIA

Quando: Sexta (04/08), Sábado (05/08) e Domingo (06/08).

Horários: Sexta das 17h às 22h, sábado e domingo das 12h às 21h.

Onde: Parque Teresa Maia (Rua Santarém , 13 – Granja Viana– Cotia

Entrada gratuita