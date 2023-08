Neste domingo (6) tem ‘Samba no Parque’ em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi inaugura neste domingo (6) o projeto ‘Samba no Parque’, que passa a ser realizado sempre no primeiro domingo do mês, no Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, s/nº – Cidade Saúde).

publicidade

A primeira edição do evento será realizada das 13h às 20h, com a apresentação dos grupos Senhores do Samba, Ponto X Pagode do Cromado, Fizart e Michel e Quem É Di Samba.

Além das atrações musicais, haverá 16 food trucks com diferentes tipos de culinária e cervejas artesanais.

publicidade