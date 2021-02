IBGE abre mais de 2 mil vagas temporárias em Osasco, Carapicuíba e região para o Censo 2021

O IBGE retomou hoje (18) dois editais para contratar temporariamente 204.307 pessoas em todo o país para trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico, que seria realizado no ano passado, mas foi adiado devido à pandemia de covid-19. Na região, são oferecidas 2.139 vagas temporárias para o Censo 2021 nas 11 cidades que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Cotia e Jandira (veja a lista de vagas abaixo).

Em todo o país, são oferecidas 181.898 vagas para recenseador e 22.409 para agente censitário, em 5.297 municípios. Em Osasco e região, são 1.939 vagas para recenseador e 200 para agente censitário. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. A remuneração dos recenseadores será por produção. O salário para agente censitário é de até R$ 2.100.

As inscrições para as vagas de agente censitário começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março. Já para recenseador, as inscrições serão realizadas de 23 de fevereiro a 19 de março. Para ambos os cargos, os interessados devem se inscrever no site do organizador do processo seletivo, Cebraspe.

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para agente censitário, ensino médio concluído. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

A taxa de inscrição é de R$ 39,49 para agente censitário e R$ 25,77 para recenseador e poderá ser paga pela internet ou fisicamente, em qualquer banco ou casa lotérica.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para agente censitário, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

Vagas temporárias para o Censo 2021 em Osasco e região:

Agente recenseador

Osasco / 614 vagas

Carapicuíba / 335

Barueri / 231

Cotia / 206

Itapevi / 193

Santana de Parnaíba / 113

Jandira / 106

Cajamar / 65

Vargem Grande Paulista / 43

Araçariguama / 18

Pirapora do Bom Jesus / 15

Total de vagas de agente recenseador na região: 1.939

Remuneração: por produtividade

Inscrições de 23/02 a 19/03 neste site / Taxa para se inscrever: R$ 25,77

Agente censitário

Osasco / 60 vagas

Carapicuíba / 33

Barueri / 24

Cotia / 20

Itapevi / 19

Santana de Parnaíba / 14

Jandira / 11

Cajamar / 7

Vargem Grande Paulista / 5

Pirapora do Bom Jesus / 4

Araçariguama / 3

Total de vagas de agente censitário na região: 200

Remuneração: até R$ 2.100

Inscrições de 19/02 a 15/03 neste site / Taxa para se inscrever: R$ 39,49

Total de vagas temporárias para o Censo 2021 nas 11 cidades que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste): 2.139

