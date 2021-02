Inscrições no processo seletivo com 70 vagas no SAMU de Osasco vão até 4 de março

Estão abertas as inscrições no processo seletivo realizado pela Prefeitura de Osasco com 70 vagas para trabalhar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município. O prazo para se inscrever termina no dia 4 de março.

São oferecidas oportunidades para condutor de veículo de urgência (28 vagas, salário de R$ 1.590,24), técnico de enfermagem intervencionista (18 vagas, salário de R$ 1.669,75), médico (13 vagas, salário de R$ 4.318,72 por 12 horas semanais), enfermeiro intervencionista (5 vagas, salário de R$ 4.038,93), telefonista auxiliar de regulação médica (5 vagas, remuneração de R$ 929,78 + abono) e rádio operador (1 vaga, remuneração de R$ 929,78 + abono).

O contrato será de um ano, contado da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período, a critério da Prefeitura.

As inscrições para o processo seletivo para o SAMU de Osasco podem ser realizadas no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), com taxa entre R$ 44,50 e R$ 82,20. Leia o edital na íntegra.

