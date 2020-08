Ícone do futebol feminino, osasquense Cristiane se casa em cerimônia íntima

A osasquense Cristiane, estrela do futebol feminino brasileiro anunciou, neste domingo (16), que se casou com a advogada Ana Paula Garcia no sábado (15), em cerimônia íntima. A celebração foi realizada em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

“Não se assustem, realizamos uma cerimônia simbólica só entre nós duas na praia da Armação em Ilhabela. Parece loucura? Parece, mas foi a única maneira que encontramos no momento de realizar esse sonho”, escreveu a osasquense em uma publicação no Instagram.

Cristiane e Ana Paula estão juntas desde o ano passado e anunciaram o noivado em novembro. Segundo a jogadora de futebol, elas planejavam se casar no primeiro semestre de 2020, mas os planos tiveram que ser adiados devido à pandemia de covid-19.

A jogadora disse ainda que pretende realizar uma festa futuramente para celebrar, entre amigos e familiares, sua união com a advogada.