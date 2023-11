Idosa de 84 anos morre após ter casa invadida por ladrões em fuga em Taboão da Serra

A Polícia Civil investiga a morte de uma idosa de 84 anos, que teve a residência invadida por três suspeitos em fuga, na noite desta terça-feira (28), em Taboão da Serra.

Segundo informações da polícia, uma equipe fazia patrulhamento no bairro Jardim São Salvador, por volta das 23h, quando se deparou com três indivíduos mexendo em uma moto que havia sido roubada na semana passada, em Embu das Artes, cidade vizinha. Ao ver a viatura, o trio empreendeu fuga, subiu no telhado da residência a qual morava dona Jandira Cardoso.

A idosa foi encontrada sem vida por um parente. A casa estava revirada, mas nada foi levado. Ainda não se sabe a causa da morte. “A gente acredita que nessa fuga eles [os suspeitos] acabaram empurrando, derrubando essa senhora de 84 anos que veio a falecer no local”, disse a tenente da PM Yasmim Gato, ao G1.

Os suspeitos ainda tentaram se esconder dentro de um veículo, mas dois deles acabaram detidos e encaminhados à delegacia de Taboão da Serra. Em depoimento, teriam dito que a motocicleta havia sido comprada. Eles vão responder por receptação e homicídio. O veículo foi restituído ao proprietário.

O terceiro indivíduo conseguiu fugir. Agora, a polícia continua com as diligências para identificá-lo e prendê-lo.