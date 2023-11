Homem diz que é filho de Zeca Pagodinho e pede exame de DNA

Um homem de 36 anos acionou a Justiça alegando ser filho do cantor Zeca Pagodinho. A informação foi divulgada em primeira mão pelo colunista Leo Dias, nesta quarta-feira (29), e repercutiu na Internet.

De acordo com Leo Dias, o rapaz chamado Diego Maradona Teixeira é sergipano e afirma que sua mãe biológica teria se relacionado com o artista em 1987, quando Zeca Pagodinho já era famoso e casado com a atual mulher, Mônica Silva. A mãe de Diego decidiu ter o filho no nordeste, onde o deixou com os padrinhos que o adotaram.

Após muita insistência dos pais adotivos, a mulher revelou quem seria o pai de Diego somente quando ele tinha 11 anos. Ainda segundo o colunista, por meio dos advogados, Diego afirma que procurou a assessoria do artista em 2017, obteve alguns retornos, mas que a equipe sumiu.

Na reportagem, Leo Dias afirma que um exame de DNA foi solicitado sem o envolvimento da Justiça, mas sem sucesso. Neste ano, Diego voltou a procurar o artista e ambos concordaram em realizar o exame em julho, mas a data teria sido cancelada por “conflito de agenda” por parte de Zeca Pagodinho.

A assessoria do cantor disse, em nota ao Leo Dias, que Zeca “sempre se colocou à disposição para a realização do exame”. No entanto, as partes divergiam sobre o local de realização da coleta.

Sem acertos, Diego decidiu entrar na Justiça no mês de outubro para que o artista seja obrigado a realizar o teste de paternidade. “Caso o judiciário determine que seja realizado, o artista o fará como cidadão e cumpridor da lei que é”, diz ainda a assessoria de Zeca.