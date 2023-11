A Secretaria de Saúde de Carapicuíba realiza neste sábado (2), das 9h às 13h, uma ação para testagem rápida para HIV e Sífilis.

Será no Calçadão do Centro, sem necessidade de agendamento. Para atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto.

Os testes rápidos para sífilis e HIV (equivalentes ao testes laboratroriais) fazem parte das estratégias do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais para ampliar a cobertura diagnóstica da doença.