Alunos da rede municipal de Osasco participam de formatura do Proerd nesta quinta (30)

Será realizada nesta quinta-feira (30), em Osasco, mais uma cerimônia de diplomação dos alunos da rede municipal de ensino que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

O evento ocorrerá às 8h30, na Arena Vip, Cidade das Flores, e é organizado pela Secretaria de Educação de Osasco, em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o 14º Batalhão de Polícia Militar.

No primeiro semestre do ano, mais de 2,5 mil alunos da rede também foram diplomados pelo programa que tem por objetivo o desenvolvimento do conteúdo de maneira lúdica e divertida, trabalhando com textos que abordam noções de cidadania, técnicas para resistir às pressões dos amigos e da mídia para o uso de drogas e a prática de violência.