Idosa de 84 anos recuperada da covid-19 recebe alta sob aplausos em Cotia

Após se recuperar do novo coronavírus (covid-19), uma idosa, de 84 anos, foi aplaudida pela equipe médica ao receber alta (assista ao vídeo abaixo), nesta quarta-feira (15). Dona Leda passou 53 dias internada no Hospital São Francisco, em Cotia.

A idosa, que sofre com o Mal de Alzheimer, chegou ao hospital com o diagnóstico de pneumonia, mas teve uma piora no quadro clínico e testou positivo para covid-19 no dia 23 de março. Desde então, dona Leda seguia lutando pela vida isolada na UTI.

À reportagem do Balando Geral, da Record, o médico infectologista Guilherme Spaziani, disse que o tratamento para dona Leda foi feito com antibióticos e sem o uso da cloroquina. “Ela evoluiu bem com o tratamento comum”.

Publicidade

+ Prefeito doa salário para ajudar famílias carentes de Cotia durante pandemia do coronavírus

A cardiologista Ligia Martucci, uma das médicas que acompanhou o caso, contou que dona Leda teve momentos de piora no quadro clinico, mas que a vontade de viver ajudou no tratamento. “Para nós, a dona Leda é um exemplo de persistência de que vai ficar viva porque ama a família e são esses sorrisos que nos motivam. É saber que acordei de manhã, que vim trabalhar e que deu certo”, disse a médica ainda na reportagem.

Ao deixar o hospital, dona Leda foi aplaudida e recebida com muito carinho pela família, que não tinha contato com ela há dias devido ao isolamento.

O Balanço Geral acompanhou a saída de dona Leda do hospital: