Idoso é assassinado a tiros no quintal de casa em Osasco

Um homem de 61 anos foi assassinado a tiros, na tarde desta terça-feira (5), enquanto colocava enfeites de Natal em uma árvore, no quintal de casa, em Osasco. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos.

As informações são do “Brasil Urgente”, da Band. O crime aconteceu por volta das 16h45, na avenida João Batista Mascarenhas de Moraes, no Jardim São Pedro.

O capitão Anderson da Polícia Militar disse ao Datena que a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão com disparos de arma de fogo. À polícia, populares relataram ter escutado vários disparos e se depararam com o idoso caído no quintal da casa dele.

As causas e o autor do crime ainda são desconhecidos. A polícia suspeita de execução, e procura por pistas para identificar e prender o atirador. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia pode entrar em contato no 190 ou no Disque Denúncia, 181.