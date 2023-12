Osasco Soldiers busca título do Paulista de Futebol Americano no domingo (10)

Os amantes do flag football terão a oportunidade de testemunhar a emocionante final do Campeonato Paulista de Futebol Americano, organizado pela Fefasp, em Carapicuíba. Osasco Soldiers e Caniballs brigam pelo título a partir das 11h.

O palco para esse embate de titãs será o campo do Planalto, localizado na Rua Serra de Mailasqui, 40 – Jardim Planalto. A entrada é gratuita.

Osasco Soldiers, em busca de seu primeiro título na história do campeonato, chega à final com uma temporada impecável. Com a melhor campanha registrada em 2019, quando foram vice-campeões, a equipe tem mostrado um desempenho notável na edição atual, acumulando 10 jogos e 10 vitórias.

Do outro lado, os Caniballs, atuais detentores do título, buscam manter a coroa conquistada na temporada anterior. Com 10 jogos disputados, a equipe registra oito vitórias, um empate e uma derrota.

Vale a pena explicar que o flag football é uma variação do futebol americano, na qual os jogadores usam bandeiras presas a cintos para simular tackles, em vez de tackles físicos. A retirada da bandeira do jogador é equivalente a derrubá-lo, tornando o esporte mais acessível e seguro.