Igreja evangélica promove encontro para casais gays em Carapicuíba

Com a Resolução 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que obriga os cartórios a registrarem uniões entre pessoas do mesmo sexo, muitos casais homoafetivos estão oficializando a sua união. Pensando nesses casais que muitas vezes estão esquecidos pelas igrejas tradicionais, a Igreja Ministério Redenção Incluir em Cristo, em Carapicuíba, vem incluindo eles em seus cultos.

O Ministério Redenção promoverá, no dia 17 de junho, às 18h, um culto para casais héteros e homoafetivos. De acordo com a igreja, a celebração tem como objetivo ensinar aos casais e aos solteiros presentes a lidar com os problemas em um relacionamento.

Diferente das demais igrejas tradicionais esse Ministério realiza encontros para casais héteros e homoafetivos. Neste dia, os casais renovarão os votos matrimoniais e abençoarão também os solteiros presentes para que eles encontrem um companheiro digno e fiel.

O Ministério Redenção fica localizada na Rua Nelson Neves Fonseca, 134, 1º Andar, Centro de Carapicuíba.