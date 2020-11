Igreja evangélica que luta contra o preconceito LGBTT+ celebra 4 anos em Carapicuíba

A igreja Ministério Redenção Incluir em Cristo, em Carapicuíba, celebra quatro anos este mês. Com a visão, levar o amor de Deus a todas as pessoas, é a primeira igreja na cidade a levantar a bandeira contra o preconceito aos LGBTT+ (sigla para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros).

publicidade

A Ministério Redenção Incluir em Cristo celebrará o quarto aniversário com evento no dia 22 de novembro, um domingo, às 18h, de forma presencial (seguindo as normas para evitar a proliferação do COVID-19) e online, através do Facebook da igreja.

Para este ano que se inicia, a igreja aposta em um novo templo. Segundo o pastor Eliel Oliveira a igreja está buscando um novo salão, maior, mais confortável para acolher a todos, porque o espaço ficou pequeno para o número de frequentadores.

publicidade

A maioria dos membros da igreja são homossexuais da cidade de Carapicuíba e das cidades vizinhas, como Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira e de Osasco. “Aqui todos são bem-vindos, homossexual ou alguém que, por alguma razão, não tenha encontrado um lugar para viver sua fé de forma plena e sem mascaras”, afirma o Pb Leandro Vital.

Serviço:

publicidade

Ministério Redenção Incluir em Cristo //

Endereço: Rua Nelson Neves Fonseca, 138 – Centro – Carapicuíba //

Programação: Domingos as 18h e Quintas-feiras as 20h //