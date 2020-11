Episódio especial de “Um Maluco no Pedaço” tem trailer divulgado; confira

Foi divulgado o trailer do episódio especial de reunião do elenco da série Um Maluco no Pedaço, estrelada por Will Smith, um marco da TV nos anos 1990.

A reunião contou com as estrelas da série, como Will Smith (Will), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (a segunda tia Vivian) e Alfonso Ribeiro (Carlton), além do DJ Jazzy Jeff (Jazz).

Os artistas relembram os velhos tempos e discutir o impacto cultural da série, que abordou diversos temas sociais, como o abandono paterno, gravidez na adolescência e combate às drogas, entre outras.

O encontro aconteceu no dia 10 de setembro, data que marcou o aniversário de 30 anos da estreia de Um Maluco no Pedaço. “Essas são as pessoas que me fizeram o homem que sou hoje. E eu não poderia deixar passar esse dia sem deixar de marcar a ocasião”, postou Will Smith no Instagram.

O especial estreia nos Estados Unidos no dia 19 de novembro pelo HBO Max. Ainda não há previsão para estreia no Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Will Smith (@willsmith)

Uma das cenas mais emocionantes da série, quando o pai biológico abandona Will e é consolado pelo tio Phil (James Avery, que morreu em 2013) é abordado na reunião.

“James Avery era essa fera gigantesca, e eu queria que ele pensasse que eu era bom. Quando eu caí nos braços dele no fim daquela cena, ele me segura, a câmera corta, e ele sussurra no meu ouvido: ‘Agora, isso é atuação!'”, relatou Will.