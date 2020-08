Igrejas de Osasco vão ganhar batistério público até novembro

As igrejas de Osasco vão ganhar um batistério público municipal, que começou a ser construído pela Prefeitura nesta quinta-feira (13), no Parque Chico Mendes, no City Bussocaba. O espaço deve ser concluído e liberado para batismos religiosos até novembro, segundo a administração municipal.

Além da piscina batismal, o batistério terá um deck com um púlpito para realização de cerimônias, arquibancadas para que familiares e amigos dos batizados possam acompanhar o ato e também vestiários feminino e masculino.

O prefeito Rogério Lins, acompanhado de líderes religiosos evangélicos e outras autoridades, esteve no Parque Chico Mendes para o lançamento da pedra fundamental da construção do batistério. “É um sonho de muitas denominações evangélicas, que antes tinham que ir para outras cidades realizarem o batismo”, disse o prefeito na conversa com os pastores.