Universidade São Judas vai chegar a Itapevi com cursos na área da saúde e parceria com a Prefeitura

A Universidade São Judas Tadeu terá uma faculdade com cursos na área da saúde em Itapevi por meio de uma parceria público-privada (PPP) firmada com a Prefeitura. O projeto foi apresentado na Câmara Municipal nesta quinta-feira (13).

Pelos termos do convênio que cria a Sociedade de Economia Mista Educacional ‘Educa Itapevi S.A, entre o município e o Grupo Ânima Educação, mantenedor da Universidade São Judas, a Prefeitura cederá imóvel, no Jardim Itaparica, paralelo ao Corredor Oeste, no limite com Jandira, onde a instituição instalará a faculdade, cujo projeto ainda está em fase de elaboração.

Será a primeira faculdade mista na área de saúde da região Oeste, com cobrança de mensalidade e parte das vagas reservadas para a oferta de bolsas de estudo a moradores da cidade, segundo a Prefeitura. Os estudantes farão residência em unidades de saúde do município.

Publicidade

Com a constituição da PPP, serão dados os próximos passos para a aprovação e implementação da faculdade e de seu primeiro curso, de Gestão Hospitalar. A expectativa é de que, futuramente, sejam oferecidos outros cursos, inclusive Medicina. A estimativa é de que dentro de dois anos a instituição esteja operando na cidade.

A Prefeitura de Itapevi declara que, com o projeto, pretende oferecer vagas em ensino superior para aquelas pessoas que têm menos condições de acesso público de qualidade em uma universidade, para que elas possam buscar a vaga por meio de um processo seletivo diferenciado e por meio do sistema de cotas, estudando até mesmo gratuitamente.

Bolsas de estudo

O contrato firmado entre Prefeitura e Grupo Ânima prevê que será concedida bolsa integral de estudos durante todo o período do curso, a ser assumida pela sociedade de economia mista e limitada a 5% do número total de alunos, para alunos moradores em Itapevi há mais de cinco anos contados da data da efetivação da matrícula; desde que aprovados em igualdade de condições em vestibular ou outra forma de seleção prevista em norma federal.

Todos os estudantes residentes dos cursos na área da saúde farão residência em equipamentos públicos da cidade de Itapevi. Com a cessão do terreno público, a construção do prédio fica sob responsabilidade da iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

“Com a formação da sociedade anônima mista entram ainda recursos financeiros para o município, com possibilidade de investimentos em diversos setores, além da cidade passar a contar com mão-de-obra mais qualificada e apta para atuar localmente”, defende a Prefeitura de Itapevi.