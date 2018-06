Imagens mostram assaltantes fugindo após assalto ao Carrefour na Raposo Tavares

Imagens que circulam na internet mostram o grupo com cerca de 18 prováveis menores de idade que fez um arrastão no Carrefour da rodovia Raposo Tavares, no Jardim Cambara, em São Paulo, próximo à divisa com o Jardim D’Abril, em Osasco, na noite de domingo (17).

Publicidade

Assustados, clientes se esconderam em lojas que ficam dentro do hipermercado, que baixaram as portas.

Foram roubados celulares, notebooks e televisores e, de acordo com testemunhas, o grupo fugiu para uma comunidade próxima ao hipermercado. Até a noite desta segunda-feira (18) ninguém havia sido detido pelo crime.

Por meio de nota, o Carrefour declarou que “conta com vigilantes treinados, em linha com seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos que frequentam o local. Não houve feridos e a loja opera normalmente”.