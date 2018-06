Hoje é o último dia de inscrições para vestibular de cursos superiores gratuitos na Univesp

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mantida pelo governo paulista, tem 800 vagas nos polos de Osasco e região no vestibular do segundo semestre. São quatro cursos gratuitos: Engenharia de computação, engenharia de produção, pedagogia e licenciatura em Matemática.

O prazo para inscrições no vestibular vai até às 23h59 desta terça-feira, 19 de junho. Em todo o estado, são quase 22 mil vagas.

Os polos de Osasco, Itapevi e Santana de Parnaíba têm 200 vagas cada, em quatro cursos. Em Barueri e Jandira, são 100 vagas cada, em dois cursos (mais detalhes abaixo).

As provas serão aplicadas em julho, em cidades de várias regiões do estado. Vale destacar que não existe limite de idade para se cadastrar e o custo da inscrição é de R$ 45,00.



Realizados na plataforma on-line em que os alunos desenvolvem atividades acadêmicas, denominada Ambiente Virtual de Aprendizagem, os cursos incluem videoaulas, material didático, bibliotecas digitais e espaço para esclarecimento de dúvidas do conteúdo com tutores.

“A graduação a distância responde rapidamente às demandas da população mais vulnerável. Acredito que a educação transforma e a instituição já contribui para essa realidade no Estado”, avalia a presidente da Univesp, a pedagoga Fernanda Gouveia, que assumiu a gestão em maio. A missão dela é trabalhar na expansão do Ensino Superior, com as parcerias da USP, Unesp, Unicamp e Centro Paula Souza.

De acordo com o governador Márcio França (PSB), a Univesp representa a oportunidade para jovens cursarem graduações no padrão das melhores instituições nacionais.

Os polos são espaços físicos no quais os estudantes têm à disposição computadores, impressoras e acesso à internet, além de realizarem atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas.

Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas podem ser acessadas pelo canal da instituição no YouTube.

Expansão

Criada em 2012, a Univesp é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre os principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza, USP, Unesp e Unicamp.

Em junho de 2017, a nova gestão deu início ao plano de expansão, com o objetivo da universalização do Ensino Superior. Em um ano, já foram ofertadas mais 55 mil vagas em 330 polos do Estado, localizados em 290 municípios.

A universidade oferece os cursos de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Computação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática e Pedagogia.

VAGAS NA UNIVESP NA REGIÃO:

Osasco

Engenharia de computação: 50 vagas

Engenharia de produção: 50 vagas

Pedagogia: 50 vagas

Licenciatura em Matemática: 50 vagas

Barueri

Engenharia de computação: 50 vagas

Engenharia de produção: 50 vagas

Itapevi

Engenharia de computação: 50 vagas

Engenharia de produção: 50 vagas

Pedagogia: 50 vagas

Licenciatura em Matemática: 50 vagas

Jandira

Engenharia de produção: 50 vagas

Pedagogia: 50 vagas

Santana de Parnaíba

Engenharia de computação: 50 vagas

Engenharia de produção: 50 vagas

Pedagogia: 50 vagas

Licenciatura em Matemática: 50 vagas