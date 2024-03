Incêndio atinge galpão de pneus no Tamboré na madrugada de hoje (26)

Um incêndio atingiu, na madrugada desta terça-feira (26), o galpão de pneus da Multilog, em Tamboré, na cidade de Barueri.

O Corpo de Bombeiros empenhou 15 viaturas no local. Segundo a corporação, a ocorrência começou às 2h55 e até às 9h ainda haviam 6 viaturas e 16 homens no local trabalhavam no rescaldo.

Ainda de acordo com os bombeiros, não há feridos.

As causas do incêndio ainda não estão esclarecidas. A energia elétrica do local foi desligada para facilitar o trabalho dos bombeiros.