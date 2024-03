Programa Meu Futuro abre inscrições para jovens de Barueri no dia 4 de abril

As inscrições para a 34ª fase do Programa Meu Futuro, que oferece qualificação profissional gratuita para jovens da Barueri, começam no dia 4 de abril.

O programa vai oferecer 26 cursos com certificado. Há cursos presenciais e online.

As vagas são destinadas aos candidatos por ordem de inscrição que cumpram os requisitos abaixo:

Ter 16 anos ou mais;

Ser morador de Barueri;

Possuir o cadastro cidadão atualizado (Registro Municipal – Ganha Tempo);

Ensino Fundamental completo.

As inscrições podem ser feitas até dia 8 de abril. As aulas começam no dia 15 de abril e vão até 17 de junho, com emissão de certificado de conclusão do curso aos alunos aprovados.

Os cursos disponíveis são:

Assistente administrativo;

Assistente contábil;

Assistente de departamento pessoal;

Assistente de recursos humanos;

Auditor interno de qualidade;

Auxiliar de logística;

Controlador de acesso;

Cuidador;

Departamento pessoal;

Eletricista instalador;

Estratégia para marketing de conteúdo;

Folha de pagamento;

Informática essencial (presencial);

Instalador de drywall (presencial);

Inteligência emocional;

Liderança & coaching;

Marketing digital;

Noções de NR35 (on-line);

Portaria e recepção;

Soft skils;

Técnicas de oratória;

Técnicas de segurança do trabalho;

Introdução a Libras;

Construindo seu sucesso profissional.

Após a publicação da lista dos aprovados, os alunos poderão confirmar a matrícula na Rua Professor Max Zendron, 177.

Os interessados devem se inscrever no site meufuturo.barueri.br.