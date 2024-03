Bom Prato de Itapevi serve cardápio especial de Páscoa neste fim de semana

O restaurante Bom Prato de Itapevi, que está situado na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, 279, Cohab, servirá cardápios especiais na Sexta-Feira Santa (29), no sábado (30) e no domingo de Páscoa (31).

Na sexta-feira e domingo, o almoço será servido a partir das 10h30. No sábado, os frequentadores contarão também com café da manhã, às 7h, e jantar, às 17h. O serviço será oferecido via marmitex, com salão aberto para consumo no local.

O cardápio de almoço na Sexta-feira Santa será: arroz com ervilhas, feijão carioca, moqueca de peixe, frango xadrez e mandioquinha na salsa com salada colorida. A sobremesa será mini colomba pascal e pudim de chocolate.

No sábado (30), as refeições oferecidas no almoço e jantar serão: arroz, feijoada, couve refogada e laranja.

Já no domingo de Páscoa, o cardápio será: arroz primavera, feijão carioca, peixada ao vinagrete, frango honey ao molho de alho e farofa de cebola crocante servidos com salada nutritiva e salada fatouche. O pavê de chocolate e bombom compõem a sobremesa.

Bom Prato Móvel

Em Itapevi, o serviço funciona de forma temporária a partir das 11h, de segunda a sexta-feira. O veículo começou a operar em em junho do ano passado e está estacionado no Alto da Colina (Rua Shangai). São servidos diariamente 300 refeições a R$ 1.