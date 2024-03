Semana Santa em Osasco tem missas e procissão; confira a programação completa

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, preparou uma programação especial para a Semana Santa, com missas, procissão e outros ofícios religiosos que marcam a Paixão de Cristo. Confira a programação completa abaixo.

publicidade

O destaque da programação religiosa será na Sexta-Feira Santa, quando a igreja organiza adoração ao Santíssimo Sacramento; confissões; solene ação litúrgica da Paixão, presidida por Dom Bosco; e fecha o dia com uma procissão pelas ruas de Osasco, a partir das 17h.

Veja o trajeto da procissão nesta Sexta-feira Santa em Osasco:

Saída das imagens do Sr. Morto e Nossa Senhora das Dores da frente da Catedral

publicidade

• Avenida Santo Antônio;

• Rua Dom Ercílio Turco;

• Avenida Dom Pedro Primeiro;

• Avenida Antônio Carlos Costa;

• Avenida Santo Antônio;

• Breve parada na Avenida Santo Antônio, número 2434, em frente a residência Episcopal para um momento de reflexão e oração;

• Avenida Santo Antônio até a Catedral.

Programação completa da semana Santa na Catedral de Osasco:

Terça-feira 26/03: Santa Missa às 7h, 12h, 15h e 19h / Ofício das Sete Dores às 19h30

Quarta-feira 27/03: às 5h, haverá a Santa Missa Penitencial; às 7h e 12h, Santa Missa; e às 20h, Santa Missa Crismal

publicidade

Quinta-feira 28/03: às 20h, Missa Vespertina da Ceia do Senhor com lava pés presidida por Dom João Bosco / Adoração ao Santíssimo Sacramento na Capela da Reposição até meia-noite.

Sexta-Feira 29/03: Das 6h às 14h Adoração ao Santíssimo Sacramento com as pastorais, movimentos e associações / das 9h às 12h confissões / 15h solene ação litúrgica da Paixão do Senhor presidida por Dom João Bosco / 17h procissão, Via Sacra e unção do Sr. Morto

Sábado 30/03: 20h Vigília Pascal

publicidade

Domingo 31/03: Santa Missa Solene de Páscoa às 7hh, 9h, 11h, 17h e 19h