Inscrições abertas em concurso público com 510 vagas na Prefeitura de Osasco; salários de até R$ 8,5 mil

Estão abertas as inscrições do concurso público 1/2024 da Prefeitura de Osasco, que abre 510 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.430 e R$ 8.513,17, de acordo com o cargo.

O concurso é para contratação de analista de RH, contador, assistente social, analista de sistemas, zelador, analista de negócios, técnico de segurança do trabalho, técnico de controle interno, oficial administrativo, educador social, cuidador social, vigia e cozinheiro.

Também há oportunidades para psicólogo, procurador, médico em 10 especialidades, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, engenheiro de segurança do trabalho, analista financeiro, economista e dentista.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação VUNESP, organizadora do certame, até o dia 31 de maio, com taxa de R$ 54,90 para cargos de ensino fundamental, R$ 67,90 para ensino médio e R$ 98,90 para ensino superior. Leia AQUI o edital.