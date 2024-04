Leão Alimentos abre centro logístico em Osasco

A empresa Leão Alimentos e Bebidas escolheu a cidade de Osasco para instalar parte de suas operações, com a abertura de um centro logístico. A novidade foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta quinta (11), nas redes sociais.

“Mais uma grande empresa traz a sua operação para Osasco. Todo mundo conhece os diversos produtos, dentre eles, o Matte Leão, que é o campeão de vendas da empresa, que está entre as cinquenta mais valiosas do Brasil”, destacou o prefeito Rogério Lins.

No vídeo publicado no Instagram, o prefeito deu boas-vindas à companhia, que deve gerar postos de trabalho. “Trata-se de desenvolvimento e mais oportunidades para a nossa população”, completou. O endereço do novo centro logístico não foi informado.

Fundada pela Coca-Cola Brasil e seus fabricantes regionais, a Leão é responsável pela gestão da cadeia produtiva da linha nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos do portfólio da Coca-Cola no Brasil, dentre eles: Del Valle Mais, Del Valle Água de Coco, Del Valle 100% Suco, Del Valle para o McDonald´s, Chá Leão, Matte Leão, Powerade, Leão Senses e Chimarrão Pampas.

Segundo Lins, as operações da Leão em Osasco serão responsáveis por abastecer 65% do país. A companhia conta também com quatro fábricas, localizadas nas cidades de Linhares (ES), Fazenda Rio Grande (PR), Fernandes Pinheiro (PR) e um escritório corporativo em São Paulo.