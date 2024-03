Inscrições abertas em concursos públicos da Prefeitura de Carapicuíba com vagas na Saúde

Inscrições abertas em concursos públicos da Prefeitura de Carapicuíba com vagas na...

Estão abertas as inscrições para dois editais de concursos públicos da Prefeitura de Carapicuíba: 06/2024 e 07/2024. No total, são oferecidas 28 vagas para diversas áreas da Saúde a candidatos com escolaridade que vai desde o ensino médio/técnico ao ensino superior.

Para o edital 06/2024, as vagas são para: técnico de enfermagem (4), fonoaudiólogo (4), terapeuta ocupacional (4), farmacêutico (3), auxiliar de saúde bucal (2), médico ginecologista (2), médico psiquiatra (2), médico endocrinologista (1), médico neurologista (1), médico otorrinolaringologista (1) e médico pneumologista (1).

Já para o edital 07/2024 as oportunidades são para técnico de enfermagem (3), com salário de R$ 3.177,04 e cesta básica no valor de R$ 355,70, 40 kg de sacola básica na quantidade de 40 kg e vale-transporte.

Como se inscrever nos concursos públicos da Prefeitura de Carapicuíba

As inscrições vão até 11 e 18 de abril, respectivamente, no site www.concursosrbo.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 25 a R$ 29, dependendo do cargo desejado. Confira os editais aqui.