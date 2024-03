Restaurante temático de dinossauros chega a Osasco com rodízio de pizza a partir de R$ 49

Com a proposta de ser um rodízio temático itinerante, o restaurante Magic Dining – Dinos é novidade no Shopping União Osasco. Com capacidade para receber até 100 pessoas, o espaço promete oferecer uma experiência diferenciada no universo jurássico.

O público pode se deliciar com um rodízio de pizzas salgadas e doces, entre elas, pizza de atum, calabresa, marguerita, portuguesa e vegana. Já para a sobremesa, as opções são pizza de brigadeiro, banana com canela, banoffe e Nutella com morango.

O valor do rodízio de terça a sexta é de R$ 49 para crianças de 2 a 9 anos e R$ 79 para adulto. Aos finais de semana e feriados, adultos pagam R$ 89 e crianças de 2 a 9 anos R$ 59. As bebidas são pagas à parte.

Além das delícias, a criançada pode curtir o “brinquedão” que vai garantir momentos de diversão na piscina de bolinha, trajeto com desafios e escorregador. Na decoração, uma selva ao redor de todo espaço contém mais de 20 dinossauros, alguns estáticos e, mais de seis percorrem o ambiente fazendo performances e interagindo com o público.

SERVIÇO

MAGIC DINING – DINOS

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 17h às 22h00; sábado, domingo e feriado das 12h às 22h;

Mais informações no telefone: (11) 96470-2122; Instagram @magicdining_dinos; www.magicdining.com.br