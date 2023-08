Inscrições abertas em Itapevi para castração gratuita de cães e gatos

Foram abertas nesta terça-feira (15) inscrições para mais uma campanha de castração gratuita de cães e gatos promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais, da Prefeitura de Itapevi. Desta vez, a expectativa é de atender cerca de 1,3 mil pets sem raça definida e que tenham entre seis meses e 5 anos, com até 25 quilos.

O cadastro pode ser feito no site https://castracao.itapevi.sp.gov.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal (Rua Heloísa Hideko Koba, 21 – Vila Nova Itapevi). Pessoalmente, os interessados devem ter em mãos cópias do RG e CPF e comprovante de residência.

A Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais entrará em contato telefônico para fazer o agendamento do procedimento cirúrgico do animal.

Os procedimentos estão previstos para serem realizados no Castramóvel nos dias 16 e 17 de setembro, na Cohab, e de 18 a 30 de setembro, no Jardim Julieta.

