Inscrições abertas em Osasco para curso de audiovisual para jovens de baixa renda

Estão abertas as inscrições para o curso de formação técnico-profissional na área de audiovisual, oferecido pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre), em parceria com o Instituto Criar de TV e Cinema. Estão disponíveis 20 vagas para jovens osasquenses que tenham entre 17 e 20 anos.

O curso integra o Programa Bolsa Trabalho (PBT), voltado à execução de políticas públicas visando a entrada dos jovens no mercado de trabalho. As aulas teóricas e práticas ocorrerão na sede do instituto, na capital paulista, e as atividades de habilitação em local de trabalho (nas unidades da prefeitura).

Podem participar jovens residentes em Osasco há mais de dois anos, que integrem famílias com maior número de filhos menores de 18 anos; famílias com filhos sob medidas específicas de proteção socioeducativas; condições precárias de moradia; jovem gestante; famílias com dependentes ou agregados idosos. Na ausência de candidatos nessas condições, a concorrência se dará entre os demais participantes.

Também é preciso que o jovem já tenha concluído ou vá concluir o ensino médio em 2021, esteja desempregado, e pertença a família de baixa renda, cujos membros tenham rendimento bruto mensal per capita igual ou inferior a 50% do salário mínimo.

Inscrições no curso gratuito em Osasco:

Os interessados têm até o dia 20 de dezembro para fazer a inscrição no site http://www.participa.osasco.sp.gov.br/BolsaTrabalho.

Somente serão considerados classificados para a próxima etapa e elegíveis aqueles que concluírem todos os requisitos estipulados na inscrição. Os selecionados passarão por entrevista no Instituto Criar de TV e Cinema entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2022.

As dúvidas relativas ao edital do curso serão respondidas pelo e-mail gabinete.setr@osasco.sp.gov.br.