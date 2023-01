Inscrições abertas em Osasco para curso gratuito de Libras

A Secretaria de Assistência Social de Osasco (SAS) está com as inscrições abertas para o curso gratuito de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais). Podem participar pessoas com mais de 14 anos, deficientes auditivos e ouvintes, profissionais de qualquer área e afins.

publicidade

As inscrições também são gratuitas e podem ser feitas na sede da secretaria (Rua Dom Ercílio Turco, 180, Bela Vista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em alguma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), ou no por meio do preenchimento deste formulário (PROJETO LIBRAS PARA TODOS).

A aula inaugural e a formatura das turmas do segundo semestre de 2022 serão realizadas no dia 4 de março, das 14h às 17h, no Teatro Municipal (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina).

publicidade

As aulas da nova turma estão previstas para começar no dia 6 de março. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a coordenação do projeto Libras Para Todos em Osasco, no telefone (11) 2183-6727.