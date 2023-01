Emidio cobra governador após manhã caótica na Linha 8-Diamante, que passa por Osasco

A segunda-feira (30) começou complicada para os passageiros da Linha 8-Diamante, da ViaMobilidade, que passa por Osasco, Barueri e região. Mais uma vez, a linha apresentou falhas que causaram atrasos na circulação de trens e uma série de transtornos a quem depende do meio de transporte.

Muitos passageiros decidiram sair dos vagões e tiveram de andar sob os trilhos. Um internauta publicou um vídeo no Twitter no qual é possível ver dezenas de passageiros chegando à estação Presidente Altino, em Osasco, a pé após deixarem os vagões. “Mais gente chegando pelos trilhos. Estou aqui na [estação] Presidente Altino. Na outra plataforma, tudo parado. Está um caos”, disse.

Tá caótico! Falta de respeito l! Galera vindo pelo trilho na linha privatizada 8 e 9! Tudo parado! #ViaMobilidade #sptv #sp1 pic.twitter.com/6tHtz4eViz — Natan C 🇧🇷⭐️ (@ArqtoNatan) January 30, 2023

Outros passageiros relataram lentidão, trens circulando com o ar condicionado desligado e luzes apagadas. “E estão dizendo que está com a operação normal, onde não há nada de normal”, escreveu outro internauta ao publicar um vídeo mostrando a superlotação de um trem.

Segundo a concessionária, por volta de 6h30, “uma oscilação de energia ocasionou falha elétrica nas linhas 8 e 9 e, às 8h30, provocou um curto circuito em uma das subestações que alimentam a Linha 8”. “A ViaMobilidade lamenta o ocorrido e pede desculpa aos passageiros pelos transtornos”, disse.

Ainda pela manhã, a concessionária chegou a acionar o Sistema Paese para atender os passageiros entre as estações Lapa e Carapicuíba. Em nota publicada na tarde desta segunda-feira, a ViaMobilidade informou que a operação da Linha 8 foi normalizada às 15h57.

Também no Twitter, o deputado estadual e ex-prefeito de Osasco, Emidio de Souza (PT), cobrou ações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “As pessoas que dependem das linhas 8 e 9 não aguentam mais o descaso da ViaMobilidade e do Governo de São Paulo”, escreveu o deputado. “Chega dessa sanha privatista. É hora de colocar os problemas que afligem o povo em primeiro plano”, completou.

Aja, governador Tarcísio! As pessoas que dependem das linhas 8 e 9 da CPTM não aguentam mais o descaso da ViaMobilidade e do Governo de SP. Chega dessa sanha privatista. É hora de colocar os problemas que afligem o povo em primeiro plano. — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) January 30, 2023

Recentemente, Tarcísio se reuniu com representantes da ViaMobilidade para tratar dos constantes problemas nas linhas 8 e 9. Na ocasião, o presidente da concessionária, Francisco Pierrini, informou que investirá R$ 1,5 bilhão ao longo deste ano para implementar melhorias no serviço.