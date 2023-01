ViaMobilidade investirá R$ 1,5 bilhão nas linhas 8 e 9 que passam por Osasco e região

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniu com representantes da ViaMobilidade, concessionária que opera as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, que atendem as cidades de Osasco e região.

No encontro realizado na segunda-feira (23), a empresa apresentou os planos que pretende colocar em prática para melhorar o serviço. “Os usuários do transporte público não podem acordar cedo e não ter a certeza de que terão os trens à disposição. A operação do sistema tem de ser segura e de qualidade”, disse o governador, em referência às falhas constantes nos trens.

Para solucionar os problemas e continuar a implementação de melhorias, o presidente da ViaMobilidade, Francisco Pierrini, disse que a concessionária investirá cerca de R$ 1,5 bilhão nas duas linhas neste ano e entregará 16 novos trens. Outras 20 novas composições já foram adquiridas e deverão entrar em operação em 2024, segundo o empresário.

