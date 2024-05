Motorista é multado e tem caminhão apreendido após despejar entulho em Osasco

O motorista de um caminhão foi autuado e teve o veículo apreendido após ser flagrado fazendo o descarte irregular de entulho, no bairro São Pedro, em Osasco. A informação foi compartilhada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), nesta terça-feira (21), nas redes sociais.

O flagra foi registrado pelas câmeras de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI) do município, na rua José Rodrigues da Costa. Em seguida, as equipes da Guarda Civil Municipal de Osasco identificaram o infrator e se direcionaram até ele.

“Aqui em Osasco é assim, não daremos espaço para quem quer sujar o nosso município”, declarou Rogério Lins.