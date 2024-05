Andressa Urach revela que pretende engravidar de ator pornô: “tentar um neném”

Andressa Urach afirmou que está tentando engravidar do namorado, o ator pornô Lucas Matheus. “Parei ontem de tomar remédio. Vamos começar a tentar um neném”, revelou a modelo, nos Stories do Instagram.

Na postagem, Andressa mostra um cigarro no cinzeiro e uma taça de bebida, marcando o perfil do amor com quem contou ter passado a noite.

A ex-Miss Bumbum conheceu Lucas durante as gravações de um vídeo de conteúdo adulto no qual contracenou com três homens. Eles assumiram o relacionamento há quatro meses.

Urach é mãe de Arthur Urach, de 19 anos, que já trabalhou com ela na produção de vídeos adultos e hoje é DJ; e do pequeno Leon, de 2 anos, que segue sob a guarda do pai, o empresário Thiago Lopes, com quem Andressa foi casada.