ViaMobilidade e ViaQuatro abrem 70 vagas de emprego para engenheiros

A CCR Mobilidade busca por profissionais para compor a equipe de Engenharia de Implantação, em São Paulo. São cerca de 70 vagas para atuar nas operações de trens metropolitanos da ViaMobilidade (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda) e ViaQuatro (Linhas 4-Amarela e 5-Lilás).

publicidade

As vagas são para níveis de analista, especialista, consultor, técnico e profissional administrativo. Já os trabalhos serão desenvolvidos nas áreas de meio ambiente, desapropriação, projeto civil, projeto de sistemas, implantação civil de sistemas, PMO (Project Management Office), administrativa e de segurança do trabalho.

A empresa oferece programa de remuneração variável, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, previdência privada, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, auxílio creche, programa de saúde mental, Gympass, day off no dia do aniversário e política de flexibilidade na jornada de trabalho.

publicidade

O candidato deve ter ensino superior completo em engenharia. Para se candidatar, é preciso acessar o link e preencher o formulário de inscrição.