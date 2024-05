Shopping Granja Vianna terá mutirão de doação de sangue nesta quinta e sexta-feira

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, receberá um grande mutirão de doação de sangue nesta quinta (23) e sexta-feira (24), das 9h às 15h.

O mutirão será feito em conjunto com o Hemocentro São Lucas e o projeto Amor Se Doa no piso L1 do shopping, ao lado das Óticas Carol.

Cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas.

Para participar, basta confirmar a presença neste link, e no dia e horário marcado, levar um documento oficial com foto. A doação é rápida, segura e pode ser realizada por qualquer pessoa saudável entre 16 e 69 anos que atenda aos requisitos básicos.