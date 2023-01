Sábado (28) terá mutirão para renovação de CNH nos postos do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e Cotia

Sábado (28) terá mutirão para renovação de CNH nos postos do Poupatempo...

O Poupatempo, que tem unidades em Osasco, Carapicuíba e Cotia, realiza no sábado (28) mais um mutirão para atender motoristas que precisam renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O agendamento para o atendimento presencial fica disponível a partir desta quarta-feira (25) e deve ser feito previamente pelos canais eletrônicos oficiais do programa, de forma gratuita – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, disponível também no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Condutor, atenção ao prazo de vencimento:

É importante lembrar que, a partir de agora, os condutores que estão com o vencimento da CNH previsto para 1º de janeiro de 2023 em diante devem renovar o documento em até 30 dias após o vencimento.

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em maio de 2022, cujo prazo de renovação havia sido estendido por meio da Deliberação 243 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 09/11/21, também precisam atualizar a CNH até o final de janeiro.