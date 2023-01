Itapevi terá Marcha Para Jesus com Gabriela Rocha e Ton Carfi

A cidade de Itapevi recebe, no dia 11 de fevereiro, a Marcha Para Jesus 2023 com show gratuito da cantora gospel Gabriela Rocha. A concentração será às 14h, na avenida Yasmin, na Cohab, e termina no Parque da Cidade.

publicidade

O evento é promovido pela Conpai (Conselho de Pastores de Itapevi), com o apoio da Prefeitura de Itapevi, e integra as ações em comemoração aos 64 anos da cidade.

Além de Gabriela Rocha, devem se apresentar na Marcha Para Jesus em Itapevi artistas como Ton Carfi, Patrícia Pereira, Marcelo Aguiar e DJ MP7. O início dos shows está previsto para às 17h, no Parque da Cidade. A programação vai até as 23h.

publicidade

A estrutura vai contar praça de alimentação, segurança e posto médico. “Mais uma vez prezamos pelo resgate da autoestima das pessoas e zelamos pela promoção da manifestação pública da fé cristã. Esse evento será marcado pela mensagem de paz e de evangelização necessária para os dias atuais”, destaca o Prefeito Igor Soares (Podemos).

O trajeto com trio elétrico será pelas avenidas Yasmim, Pedro Paulino, Praça 18 de Fevereiro, onde haverá uma oração aos comerciantes, e seguirá para o Corredor Oeste, Viaduto José dos Santos Novaes, onde será realizada uma oração para a cidade, acesso à Rua José Michelotti com parada para oração para os enfermos, seguindo à Rua Professor Dimarães Antonio Sandei até o Parque da Cidade, na Vila Nova Itapevi.