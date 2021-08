Inscrições abertas em Osasco para programa Bolsa-Trabalho que paga R$ 535 a desempregados

Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa-Trabalho, do governo estadual, que oferece R$ 535 para desempregados, com prioridade para mulheres e jovens da periferia. Osasco está entre as cidades que aderiram a iniciativa.

Os candidatos selecionados receberão a bolsa-auxílio durante cinco meses para realizar atividades administrativas em órgãos municipais e estaduais. A carga horária será de 4 horas diárias e terão apoio á empregabilidade, além de fazer curso de capacitação profissional.

Os inscritos poderão escolher entre seis opções de cursos profissionalizantes virtuais oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas, sendo eles: auxiliar de controle de produção e estoque, rotinas e serviços administrativos, secretariado e recepção, gestão administrativa, gestão de pessoas e organização de eventos.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou da cerimônia de lançamento do programa, na semana passada. De acordo com ele, a iniciativa do governo estadual se enquadra aos esforços da cidade para a retomada econômica e nas ações de capacitação profissional, geração de emprego e renda.

Confira requisitos e como se inscrever no Bolsa-Trabalho:

Podem se inscrever residentes do estado de São Paulo há pelo menos dois anos. Entre os critérios é preciso estar desempregado, ter mais de 18 anos, e renda familiar de até R$ 550 por pessoa. Além disso, o interessado não pode ser beneficiário de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

As inscrições vão até o dia 29 de agosto no portal do Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br), na opção Bolsa-Trabalho, onde também podem ser encontradas mais informações.

