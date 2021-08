Confira vagas de emprego abertas na Leroy Merlin em Barueri e São Paulo

A Leroy Merlin, uma das líderes no mercado de varejo da construção civil, está com algumas vagas de emprego abertas em Barueri e em São Paulo. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas Comercial, Recursos Humanos, Marketing, Logística e Tecnologia da Informação.

publicidade

Em Barueri, a empresa busca por profissionais para os cargos de assessor de vendas (madeiras), coordenador comercial, analista de gestão de pessoas, gerente comercial loja (regional) e atendente de loja caixa. Também há vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Já em São Paulo, além de diversas oportunidades para assessor de vendas, há vagas para auditor, analista de planejamento comercial, supervisor de relacionamento, gerente de produto, vendedor de projetos, atendente de loja, gerente comercial, operador de logística, analista CRM sênior, analista de marketing sênior, gerente (SESMT), gerente de relacionamento, gerente financeiro, supervisor de logística, desenvolvedor Back-End, analista DevOps e especialista de segurança da informação.

publicidade

A função de assessor de vendas exige que o candidato tenha ensino médio completo. Experiência com vendas e sistema SAP será considerado diferencial. Para o cargo de coordenador comercial é necessário ter ensino superior completo e experiência em home center e varejo.

Já para a vaga de analista de gestão de pessoas, a empresa exige ensino superior completo em Administração de Empresas, Psicologia ou áreas correlatas, além de experiência em recrutamento e seleção, folha de pagamento, benefícios, treinamento e desenvolvimento, clima organizacional. Experiência em varejo e sistema SAP serão considerados diferenciais.

publicidade

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, cesta básica (após período de experiência), cesta Natal, vale refeição/refeição no local, vale transporte, desconto na compra de produtos da loja, seguro de vida em grupo, cartão farmácia, Gympass, kit material escolar para filhos (de 3 a 17 anos), participação nos lucros e resultados.

Como se candidatar às vagas de emprego na Leroy Merlin:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

PODE OU NÃO?// Demissão por recusa à vacina: a nova polêmica nas relações trabalhistas