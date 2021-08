PM resgata 140 pássaros que seriam vendidos em feira do rolo em Osasco

A Polícia Militar Ambiental realizou neste domingo (22) mais uma operação de combate ao tráfico de animais silvestres na feira do rolo que acontece na comunidade Inferninho, em Osasco. Ao menos 140 aves foram apreendidas no local.

Os pássaros, entre eles pixoxós e coleiros-do-brejo, espécies ameaçadas de extinção, eram mantidos em compartimentos minúsculos, sem comida e água. Eles seriam comercializados na feira.

Foram detidos na operação, com apoio da ROMU e Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, oito suspeitos de tráfico de animais. Eles foram autuados e responderão em liberdade pelos crimes ambientais.

Já os pássaros apreendidos foram encaminhados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê (Cras PET), espaço do governo estadual que é administrado pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo.