Inscrições abertas em Programa Jovem Aprendiz Sodexo com vagas em São Paulo

Vão até o dia 16 de julho as inscrições no Programa Jovem Aprendiz da Sodexo, grupo francês que é líder mundial em benefícios corporativos. As vagas são para atuar na região de Pinheiros, zona Oeste de São Paulo.

Os requisitos para participar da seletiva são: ter idade entre 17 e 21 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e ter conhecimentos básicos do pacote Office.

A jornada do Jovem Aprendiz será de 30 horas semanais, sendo quatro dias da semana na empresa e um dia dedicado à capacitação.

O valor da bolsa-auxílio não foi informado. Já os benefícios oferecidos pela Sodexo são assistência médica, seguro de vida, vale transporte, Refeição Pass, Alimentação Pass, Cultura Pass e Gym Pass.

As inscrições devem ser feitas no site de recrutamento da empresa, onde podem ser encontradas mais informações.